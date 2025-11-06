Energia de Vênus em Escorpião desperta desejos antigos e 3 signos não vão resistir ao reencontro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre os dias 10 e 15 de novembro, a passagem de Vênus por Escorpião intensifica tudo o que estava adormecido e devolve sentimentos do passado

Vênus em Escorpião é uma força que mergulha fundo no que o coração tenta esconder. Ela faz com que lembranças ganhem vida e pessoas do passado voltem a ocupar espaço nos pensamentos.

É um movimento intenso, que reacende paixões, mas também revela o quanto ainda existe de verdade em certas conexões.

Esses três signos vão perceber sinais claros do universo, que pode vir por uma mensagem inesperada, um reencontro ao acaso ou até um sonho tão vívido que parece real. Tudo indica que algo que parecia encerrado ainda tem capítulos a serem vividos.

1. Touro

O reencontro de Touro será marcado por uma mistura de segurança e desejo. Um contato antigo pode reaparecer justamente quando o signo sente que está pronto para algo novo. O coração vai bater mais forte, e o desafio será equilibrar razão e emoção.

2. Escorpião

Com Vênus em seu território, Escorpião se torna magnético. Um amor antigo pode voltar à tona com intensidade. Há química, lembranças e uma sensação de destino no ar. Esse retorno tem tudo para reacender o que o tempo tentou apagar.

3. Peixes

Peixes sentirá a energia de forma sutil, mas profunda. Um reencontro emocional pode acontecer através de uma conversa sincera ou um gesto inesperado. O signo entende que algumas histórias não precisam de final, apenas de uma nova chance.

