Um novo amor devolve cor à rotina de 2 signos

O céu anuncia encontros marcados por leveza, ternura e uma sensação de familiaridade que desperta antigas certezas sobre o poder dos afetos

Por Bruna Oliveira Publicado em 05/11/2025 às 12:55
Círculo dos signos do zodíaco astrológico. Ilustração vetorial
Círculo dos signos do zodíaco astrológico. Ilustração vetorial - Istock

A energia do amor se renova no cosmos e promete aquecer o coração de dois signos que vinham atravessando um período de introspecção emocional.

Um novo amor surge não apenas como paixão, mas como um convite para reviver a alegria de partilhar sonhos e cotidianos.

Touro (de 20 de abril a 20 de maio)

Depois de meses voltado para a estabilidade e o trabalho, Touro é surpreendido por uma conexão que quebra a rotina e traz entusiasmo de volta aos dias.

O signo aprende a desacelerar e permitir que o amor se manifeste de forma simples, mas intensa.

O novo vínculo promete segurança emocional e prazer em pequenas trocas, reacendendo a confiança em um futuro a dois.

Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpião vive um renascimento afetivo. Um novo amor chega para iluminar territórios antes marcados por desconfiança e intensidade.

Desta vez, o sentimento se mostra mais maduro e equilibrado, oferecendo ao signo a chance de viver algo que combina profundidade e serenidade.

É o início de uma fase em que o coração volta a bater com propósito e reciprocidade.

