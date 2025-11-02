fechar
Na virada do mês, 5 signos sentem o sabor raro de estar exatamente onde deveriam estar

O novo ciclo começa com um sentimento de encaixe perfeito. Cinco signos vão perceber que, depois de tanta espera, a vida finalmente se organiza

Por Bianca Tavares Publicado em 02/11/2025 às 9:24
Imagem de uma mulher feliz
Imagem de uma mulher feliz - Seva Levytskyi/Freepik

A virada do mês chega com uma sensação de calmaria depois da tempestade. É aquele instante em que tudo faz sentido, mesmo o que antes parecia confuso.

As respostas aparecem sem esforço, os caminhos se alinham e o coração entende que não há mais necessidade de correr. Esses signos entram em uma fase de equilíbrio, reconhecimento e merecimento.

A energia do momento é de aceitação profunda. O que ficou para trás não pesa mais, e o que vem pela frente inspira confiança. A sensação é de ter chegado onde o universo sempre quis conduzir.

Câncer

Depois de meses de altos e baixos emocionais, Câncer sente estabilidade e segurança. Laços afetivos se fortalecem, e o signo entende que o amor certo é o que traz paz. O lar volta a ser refúgio e fonte de alegria.

Virgem

Virgem, que vinha questionando tudo, encontra clareza nas pequenas coisas. Um projeto profissional começa a dar frutos, e o reconhecimento chega. A ansiedade cede espaço para a gratidão por ver o esforço se transformando em resultado.

Libra

Libra entra em sintonia com o próprio tempo. Conflitos recentes se resolvem de forma natural, e a vida social ganha leveza. O signo percebe que não precisa agradar todo mundo, apenas estar onde o coração se sente bem.

Capricórnio

Capricórnio experimenta o raro prazer de sentir que o planejamento valeu a pena. A fase traz estabilidade financeira e oportunidades sólidas. O signo respira aliviado e se permite comemorar sem culpa.

Peixes

Peixes vive uma reconexão espiritual poderosa. Um sonho, um sinal ou uma conversa reforçam que o caminho seguido é o certo. A paz interior toma conta, e o signo se sente guiado por algo maior.

