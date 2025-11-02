fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 02.11: vibes espetaculares prometem surpresas

Seu jeito sociável e cativante vai agitar os relacionamentos e atrair muita atenção. Pode haver propostas sérias de compromisso, aproveite!

Por JC Publicado em 02/11/2025 às 0:00
Horóscopo
Horóscopo - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries
O domingo promete ser maravilhoso, com a Lua favorecendo as características arianas e proporcionando bons momentos entre amigos e família! Sua energia contagiante será o centro das atenções. Mas atenção, a tarde guarda intensos e quentes romances. Aproveite para brilhar!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 27, 09, 56

Touro
Aproveite o domingo para socializar e se divertir com amigos, as estrelas estão a seu favor! Atenção às oportunidades de ganho financeiro mais tarde. O dia começa animado na paquera, mas deixe tudo fluir naturalmente à tarde. Muitas surpresas boas aguardam você!

Cor: ROXO

Palpite: 12, 03, 48

Gêmeos
Hoje é um dia cheio de energia positiva, perfeito para você ir atrás dos seus sonhos. Seu trabalho e convivência com amigos receberão boas vibes. Se você tem alguém em vista, hoje pode ser o dia para firmar o namoro. Se estiver solteiro, pode surgir uma atração inesperada.

Cor: SALMÃO

Palpite: 25, 54, 34

Câncer
Dia de diversão e boas energias! Aproveite para fazer o que ama e passear com amigos. Além disso, uma pessoa que combina com sua vibe pode aparecer. No período da tarde, temas profissionais ganham destaque: oportunidade para tomar decisões importantes.

Cor: AMARELO

Palpite: 15, 41, 35

Leão
Aposte em passeios e atividades, planeje aquela viagem dos sonhos e esteja aberto para encontros emocionantes e cheios de potencial amoroso. Curta momentos memoráveis com seu amor. O dia promete ser delicioso e recheado de conquistas!

Cor: VIOLETA

Palpite: 18, 39, 27

Virgem
Domingo é seu dia de brilhar! A manhã traz harmonia em suas relações pessoais com chances de novos contatinhos e amizades. A tarde favorece negociações, e a atração física desempenha papel crucial no amor. Deixe rolar e expresse seus desejos sem medo!

Cor: CEREJA

Palpite: 25, 36, 19

Libra
Domingo traz responsabilidades matinais, mas o esforço será recompensado. A tarde promete diversão e interação com pessoas queridas. Seu jeito sociável e cativante vai agitar os relacionamentos e atrair muita atenção. Pode haver propostas sérias de compromisso, aproveite!

Cor: PRETO

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Palpite: 17, 44, 53

Escorpião
O domingo começa com um programa divertido junto de queridos. As vibes espetaculares prometem gratas surpresas para o coração e muita paquera. À tarde, aproveite para priorizar sua saúde com atividades físicas. Boas notícias sobre dinheiro podem aparecer ao anoitecer.

Cor: AZUL

Palpite: 07, 43, 16

Sagitário
Lua traz sorte e um domingo perfeito para sagitarianos, com diversão garantida em programas com amigos. Suas energias ficam irresistíveis, criando uma tarde e noite intensas para o amor. Fique aberto para surpresas emocionantes na vida amorosa! Seu romance está blindado.

Cor: CREME

Palpite: 60, 51, 50

Capricórnio
Domingo é dia de sair e brilhar! Atraia boas companhias com seu jeito esperto e use essas habilidades para se aproximar do crush. Mais tarde, interesses familiares podem ganhar evidência, mas você lida bem com isso. No amor, espere por mais cumplicidade.

Cor: AZUL

Palpite: 30, 12, 54

Aquário
Hoje é um dia para cuidar das contas e ampliar seus ganhos! À tarde, use sua ousadia e habilidades comunicativas para brilhar em contatos e conversas. Se interesse em romance, agora é a hora de se aproximar. Alegria e diversão te esperam em casa e na vida amorosa.

Cor: CINZA

Palpite: 15, 33, 08

Peixes
Domingão com energia positiva, favorecendo seus ganhos e proporcionando surpresas agradáveis! Resolva as pendências e aguarde por um dinheiro extra. No amor, aproveite as surpresas deliciosas com o setor afetivo decolando, trazendo segurança no relacionamento!

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 55, 57, 03

 

Leia também

Um brilho especial marca o início de vitórias para 4 signos
astrologia

Um brilho especial marca o início de vitórias para 4 signos
Novas oportunidades florescem e surpreendem 4 signos
astrologia

Novas oportunidades florescem e surpreendem 4 signos

Compartilhe

Tags