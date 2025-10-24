fechar
Um erro no extrato traz surpresa boa pra 3 signos logo no início da semana

Um simples erro pode se transformar em sinal de sorte e, para esses signos, será a prova de que às vezes o destino usa até o extrato bancário!

Por Bianca Tavares Publicado em 24/10/2025 às 10:22
Imagem de um homem com extrato bancário
Imagem de um homem com extrato bancário - Freepik

Desta vez, o universo parece decidido a recompensar quem vem se esforçando em silêncio. O início da semana traz uma energia leve e próspera, perfeita para receber boas notícias que chegam sem aviso.

Pode ser um depósito esquecido, um erro de sistema que beneficia, uma dívida quitada ou uma quantia inesperada aparecendo do nada.

Esses três signos vão sentir que, por mais caótico que o dia pareça, a vida sempre encontra uma forma de equilibrar as contas de maneira literal e simbólica.

Touro

A persistência de Touro começa a render frutos. Um valor antigo, talvez de um trabalho ou compra passada, pode reaparecer de forma inusitada.

A sensação será de merecimento: o retorno de algo que parecia perdido, mas chega na hora certa para aliviar pendências.

Leão

Leão pode se surpreender com um crédito inesperado ou uma liberação financeira que estava travada. Um pequeno erro ou revisão de valores muda o cenário e dá fôlego para novos planos.

É o tipo de sorte que vem como lembrete de que o brilho leonino sempre atrai o que é seu.

Capricórnio

Para Capricórnio, o golpe de sorte vem com ares de organização. Um ajuste contábil, um acerto de empresa ou até um pagamento retroativo podem cair na conta de repente. Depois de tanto controle e esforço, o universo devolve em forma de estabilidade e segurança.

