A energia da lua crescente vai abrir portas que 4 signos achavam trancadas para sempre
A lua crescente não apenas ilumina o céu, mas também desperta a coragem de reabrir portas internas para esses quatro signos do zodíaco
A fase da lua crescente chega com força para movimentar o que estava parado.
Ela simboliza expansão, coragem e crescimento, e agora atua diretamente sobre quatro signos que vinham sentindo que nada andava.
Essa energia abre portas que pareciam definitivamente fechadas, trazendo novas oportunidades no amor, no trabalho e até na vida espiritual.
É o momento ideal para sair do modo espera e agir. As mudanças podem vir de forma discreta, mas o impacto será grande. Esses signos perceberão que o que parecia fim era apenas um tempo de pausa.
Touro
Depois de semanas de estagnação, Touro vai ver um projeto antigo renascer com força. Pode ser uma proposta profissional, uma sociedade que volta a ser discutida ou um plano pessoal que finalmente encontra caminho para se concretizar.
A paciência típica do signo começa a ser recompensada. O segredo está em agir sem medo e confiar na sua própria estabilidade.
Leão
A lua crescente ilumina os contatos e abre espaço para novas conexões. Leão pode receber um convite inesperado ou uma mensagem que muda o rumo de algo que parecia encerrado.
Essa energia desperta brilho e autoconfiança, ajudando o signo a conquistar o reconhecimento que vinha buscando. Um recomeço profissional pode surgir quando menos se espera.
Escorpião
Escorpião sente que algo se move dentro e fora. A lua crescente desperta o desejo de deixar o passado para trás e seguir em direção a algo mais verdadeiro.
Uma porta se abre no campo emocional, pode ser um reencontro com alguém marcante ou a chance de encerrar um ciclo que pesava. O conselho é não resistir ao novo, mesmo que ele assuste.
Capricórnio
Para Capricórnio, o foco se volta ao dinheiro e à realização material. O que parecia bloqueado começa a fluir. Uma negociação, aprovação ou resultado esperado finalmente chega.
A energia lunar ajuda o signo a enxergar novas rotas e a se permitir sonhar novamente. É hora de agir com estratégia, mas também com fé no próprio caminho.