fechar
Signo |

Sorte em dobro chega pra 3 signos que insistiram mesmo quando tudo travou

A maré vira para três signos que se recusaram a desistir. Depois de meses enfrentando bloqueios e atrasos, o universo começa a recompensar

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 9:28
Imagem de um trevo de quatro folhas
Imagem de um trevo de quatro folhas - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O que parecia estagnado ganha movimento, e o destino entrega o que vinha sendo prometido em silêncio.

Será que o seu signo está na lista?

Touro

Um projeto que parecia ter morrido volta com força total. A resposta que você esperava chega e muda seu rumo financeiro.

Um pagamento atrasado ou uma nova proposta profissional surge de forma inesperada, trazendo o alívio que faltava. A sensação é de vitória conquistada na marra.

Leia Também

Escorpião

Você finalmente vê resultados de algo que vinha construindo sem aplausos. Uma notícia boa ligada a dinheiro ou carreira chega para mostrar que valeu a pena continuar.

Além disso, uma pessoa influente pode cruzar seu caminho e abrir portas que antes pareciam inalcançáveis.

Capricórnio

Os últimos meses exigiram paciência, mas agora o cenário muda completamente. Uma mudança de cargo, aprovação em processo seletivo ou acerto financeiro vem como recompensa.

A sorte trabalha a seu favor, mas é sua determinação que faz tudo acontecer.

VEJA TAMBÉM: Números da sorte para cada signo na loteria

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

3 signos que vão sentir mudanças súbitas no final de outubro
Signos

3 signos que vão sentir mudanças súbitas no final de outubro
O tempo da espera termina e 3 signos são premiados
Signos

O tempo da espera termina e 3 signos são premiados

Compartilhe

Tags