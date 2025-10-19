Segunda-feira próspera e vitoriosa para 5 signos
Quem planta com fé, colhe com abundância. O universo começa a devolver em dobro tudo o que foi feito com amor e propósito. Veja lista dos signos
Clique aqui e escute a matéria
A nova semana começa com o pé direito para cinco signos que sentirão uma onda de energia positiva abrir seus caminhos.
O universo estará em plena sintonia para impulsionar conquistas, atrair prosperidade e transformar o início da semana em um marco de sucesso e boas notícias.
Touro
Segunda-feira chega com oportunidades concretas de crescimento profissional e financeiro. O esforço recente começa a dar frutos, e um reconhecimento importante pode surgir ainda nas primeiras horas do dia.
Leão
O brilho leonino estará mais forte do que nunca. Uma boa notícia no trabalho ou um avanço pessoal trará ânimo e confiança. O Sol abençoa suas ações e garante que toda dedicação será recompensada.
Virgem
Com a mente clara e o foco afiado, Virgem inicia a semana resolvendo pendências e abrindo espaço para novos ganhos. Um movimento de prosperidade começa a se manifestar e virá de forma prática e estável.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escorpião
O instinto escorpiano estará aguçado, e isso trará decisões certeiras em questões financeiras e emocionais. Um ciclo de vitórias começa a se desenhar, marcando o início de uma fase de estabilidade e poder pessoal.
Capricórnio
A segunda-feira promete ser grandiosa para Capricórnio. Resultados esperados há tempos finalmente chegam, abrindo portas para conquistas duradouras. O sucesso será proporcional ao esforço e o reconhecimento, inevitável.
Números de sorte para cada signo na loteria