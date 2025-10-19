fechar
Recado especial do Anjo para 4 signos

O que é guiado por Deus não se perde, apenas se transforma em bênção. O recado vem diretamente do céu para os nativos. Veja lista completa

Por Suzyanne Freitas Publicado em 19/10/2025 às 10:00
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Os anjos estão mais próximos nesta fase, guiando com sabedoria e trazendo sinais que prometem consolo, esperança e caminhos abertos.

Quatro signos, em especial, sentirão essa presença divina de forma intensa nos próximos dias, um toque suave do céu para lembrar que tudo tem propósito e que o cuidado divino nunca falha.

Câncer

O Anjo de Câncer pede calma e fé. Mesmo que as emoções pareçam turbulentas, tudo está sendo organizado nos bastidores do céu. Um novo ciclo de paz está prestes a começar.

Virgem

O recado angelical para Virgem é: “Pare de duvidar da sua força”. Você será surpreendido por respostas e soluções que chegam no tempo certo. O que parecia travado começará a fluir.

Leão

O Anjo de Leão sopra coragem e confiança. Um desafio recente vai se transformar em vitória. Continue acreditando sua luz inspira mais pessoas do que você imagina.

Peixes

Para Peixes, o anjo traz consolo e renascimento. Um período de cura emocional se aproxima, acompanhado de boas notícias e reencontros que aquecem o coração.

