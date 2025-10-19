fechar
Astrologia aponta reencontros e emoções fortes para 3 signos

O que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta e traz paz e alívio para o coração. Descubra a lista completa dos signos do zodíaco

Por Suzyanne Freitas Publicado em 19/10/2025 às 8:47
Imagem ilustrativa de signos
Imagem ilustrativa de signos - Istock

Os astros se movem para reacender laços, trazer lembranças e abrir espaço para conexões profundas. Nos próximos dias, três signos podem viver reencontros marcantes com pessoas, sentimentos ou partes de si mesmos que pareciam perdidos no tempo.

Câncer

Coração sensível, Câncer será surpreendido por um reencontro que desperta emoções antigas. Pode ser alguém especial do passado ou uma situação que traz cura e fechamento de ciclos.

Escorpião

Escorpião mergulha em lembranças intensas e pode se deparar com um reencontro transformador. É um momento de perdão, libertação e recomeço com mais maturidade emocional.

Peixes

Peixes recebe o toque suave da nostalgia. Um reencontro inesperado pode reacender sentimentos e inspirar um novo olhar sobre o amor e as relações.

