Signo | Notícia

Chuva de bênçãos chega nesta nova semana para 3 signos

Esta é uma semana para agradecer e receber porque o céu está conspirando a favor de quem perseverou e manteve a fé. Confira lista completa

Por Suzyanne Freitas Publicado em 18/10/2025 às 9:55
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

A nova semana começa com uma energia celestial poderosa, trazendo abundância, proteção e renovações que vão transformar o caminho de alguns signos.

É um tempo de recomeço, onde o universo envia sinais claros de que a fase difícil está ficando para trás e algo novo, e muito melhor, está prestes a florescer.

Touro

Os taurinos sentirão o peso das preocupações se dissolvendo. Uma onda de tranquilidade e estabilidade chega, abrindo portas para novas oportunidades financeiras e emocionais. A fé e a paciência darão frutos tudo o que foi plantado com esforço começa a florescer.

Câncer

Para os cancerianos, esta será uma semana de cura e acolhimento. O universo traz pessoas e situações que reacendem a esperança e renovam o coração. É tempo de confiar na intuição e abrir espaço para o amor tanto o próprio quanto o que vem de fora.

Capricórnio

Os capricornianos viverão um período de bênçãos materiais e espirituais. Novos projetos e reconhecimentos profissionais podem surgir, recompensando cada passo firme dado nos últimos meses. A sorte se alinha ao merecimento e o resultado será prosperidade e paz.

