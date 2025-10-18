Anjo traz sonhos reveladores e a chance de renovar amizades para 2 signos
O anjo que vela por vocês sussurra: "Não temas o novo começo. Onde há amor e verdade, há cura." Veja lista completa dos signos do zodíaco
Clique aqui e escute a matéria
Nos próximos dias, o plano espiritual se manifesta de forma sutil, mas poderosa. Sonhos podem trazer mensagens importantes e revelar sentimentos guardados, abrindo espaço para reconciliações e recomeços sinceros.
O Anjo da Harmonia sopra bênçãos sobre dois signos que viverão momentos de cura emocional e renovação nos laços afetivos.
Gêmeos
Os geminianos poderão ter sonhos cheios de significado, revelações que ajudam a entender melhor situações passadas e pessoas do presente. Um reencontro ou uma conversa inesperada pode reacender uma amizade antiga. O coração se abre para o perdão e para novas conexões cheias de leveza.
Peixes
Piscianos sentirão uma forte presença espiritual guiando seus passos. Sonhos ou intuições vão indicar quem merece permanecer em sua vida e quem precisa ser deixado ir com amor. Um laço afetivo pode ser restaurado, trazendo paz e conforto à alma.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp