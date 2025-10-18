fechar
Anjo traz sonhos reveladores e a chance de renovar amizades para 2 signos

O anjo que vela por vocês sussurra: "Não temas o novo começo. Onde há amor e verdade, há cura." Veja lista completa dos signos do zodíaco

Por Suzyanne Freitas Publicado em 18/10/2025 às 11:02
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Nos próximos dias, o plano espiritual se manifesta de forma sutil, mas poderosa. Sonhos podem trazer mensagens importantes e revelar sentimentos guardados, abrindo espaço para reconciliações e recomeços sinceros.

O Anjo da Harmonia sopra bênçãos sobre dois signos que viverão momentos de cura emocional e renovação nos laços afetivos.

Gêmeos

Os geminianos poderão ter sonhos cheios de significado, revelações que ajudam a entender melhor situações passadas e pessoas do presente. Um reencontro ou uma conversa inesperada pode reacender uma amizade antiga. O coração se abre para o perdão e para novas conexões cheias de leveza.

Peixes

Piscianos sentirão uma forte presença espiritual guiando seus passos. Sonhos ou intuições vão indicar quem merece permanecer em sua vida e quem precisa ser deixado ir com amor. Um laço afetivo pode ser restaurado, trazendo paz e conforto à alma.

