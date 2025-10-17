fechar
4 signos vão receber notícia boa no momento em que mais precisavam ouvir

Quatro signos vão receber mensagens, chamadas ou respostas que mudam o astral e renovam a fé em dias melhores; confira a lista completa

Por Bianca Tavares Publicado em 17/10/2025 às 8:06
Imagem de um homem comemorando uma notícia boa
Imagem de um homem comemorando uma notícia boa - Freepik

A semana reserva surpresas positivas que chegam na hora certa!

A energia dos próximos dias traz leveza e sensação de recompensa. São notícias que aliviam o peso da espera, seja uma resposta de trabalho, uma reconciliação ou um sinal de que as coisas voltaram a fluir.

O universo mostra que, quando é pra ser, o tempo se encaixa.

Gêmeos

Uma ligação ou mensagem inesperada vai virar seu humor de cabeça para cima. Pode ser o retorno de um contato profissional, uma proposta criativa ou até um convite que reacende a empolgação.

O alívio vem rápido, e você sente que o esforço das últimas semanas, finalmente, valeu a pena. Aproveite o impulso e siga confiante, as portas estão se abrindo.

Virgem

Depois de um período de tensão e cansaço, uma notícia relacionada a dinheiro ou estabilidade chega como respiro. Pode ser a confirmação de um pagamento, a aprovação de um projeto ou a solução de algo que tirava seu sono.

Você volta a sentir controle sobre o próprio caminho. Use essa energia para reorganizar planos e abrir espaço para novas oportunidades.

Sagitário

A resposta que você achava que não viria mais aparece quando já estava pronto para desistir. Pode envolver viagens, estudos ou um sonho pessoal que estava engavetado.

O otimismo natural retorna com força total, e essa notícia reacende a vontade de planejar o futuro. É hora de agir e transformar sorte em resultado.

Peixes

Alguém que você gosta entra em contato e muda completamente o clima emocional da semana. Pode ser um pedido de desculpa, uma mensagem afetuosa ou uma oportunidade inesperada.

Essa boa notícia toca o coração e traz um sentimento de paz. O universo mostra que, mesmo nos momentos mais confusos, o afeto ainda é o que guia tudo.

