Um novo ciclo começa a pulsar e desperta coragem em 4 signos
As engrenagens do universo começam a girar em um novo ritmo, trazendo uma onda de motivação e coragem para quatro signos do zodíaco
O céu anuncia um período em que decisões adiadas ganham espaço para acontecer e velhos receios são deixados para trás. É o momento em que a vida pede movimento, ação e autenticidade.
Com Marte em posição favorável, o impulso para recomeçar vem acompanhado de clareza mental e força interior — um convite para que esses signos abracem as mudanças com confiança.
Touro (de 20 de abril a 20 de maio)
Os taurinos sentem uma necessidade crescente de romper com a rotina e buscar algo novo. Essa coragem silenciosa, mas firme, os conduz a transformações profissionais e emocionais significativas.
O signo descobre que estabilidade também pode nascer do movimento — e não apenas da segurança aparente.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
Para Câncer, o novo ciclo chega com um toque de emoção e libertação. O signo encontra forças para se desprender de antigas mágoas e abrir espaço para novos laços.
Essa coragem emocional, rara e profunda, será o ponto de virada para mudanças positivas nas relações e na vida pessoal.
Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)
Os librianos são impulsionados a agir com mais firmeza e a colocar seus próprios desejos no centro das decisões. Situações que pediam equilíbrio agora exigem ação — e Libra se mostra pronto para isso.
O ciclo traz coragem para assumir riscos e trilhar caminhos que antes pareciam incertos.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Os piscianos experimentam um despertar interior poderoso. Sonhos antigos voltam à superfície com nova energia, e o medo de falhar dá lugar à fé no próprio potencial.
Essa fase promete criatividade, expansão espiritual e coragem para transformar a sensibilidade em força realizadora.