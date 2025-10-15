fechar
O recomeço chega como brisa após tempestade e acalma 2 signos

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/10/2025 às 12:40
Depois de um período de incertezas e desafios, o céu se abre e sopra ventos mais leves sobre dois signos que enfrentaram tempos de instabilidade.

O universo, agora em sintonia com energias de cura e serenidade, convida esses nativos a respirar fundo, desacelerar e confiar novamente na vida.

Esse recomeço não vem em forma de grandes reviravoltas, mas como uma brisa suave que limpa o ar, acalma o coração e devolve o equilíbrio perdido.

Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)

Os cancerianos sentem o alívio chegar de maneira profunda e emocional. Questões familiares e sentimentos que estavam pesando começam a se resolver, trazendo reconciliação e harmonia.

A maré emocional se estabiliza, permitindo que o signo volte a enxergar beleza nas pequenas coisas.

O autocuidado e a intuição serão guias preciosos neste novo ciclo, que promete restaurar a paz interior e abrir caminhos mais serenos.

Capricórnio (de 22 de dezembro a 19 de janeiro)

Para os capricornianos, o recomeço vem acompanhado de clareza mental e estabilidade prática.

Depois de uma fase de pressões e responsabilidades intensas, o signo começa a colher os frutos de sua persistência. Projetos se reorganizam, parcerias se solidificam e o cansaço dá lugar à confiança.

O universo recompensa o esforço, mas também ensina que é possível seguir firme sem carregar o peso do mundo nos ombros.

