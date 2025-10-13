fechar
Signo | Notícia

Loteria emocional: 3 signos vão receber algo que pediam há muito tempo

O universo parece finalmente pronto para atender velhos pedidos. Três signos entram em um momento de recompensa emocional; confira agora

Por Bianca Tavares Publicado em 13/10/2025 às 12:51
Imagem de duas pessoas abraçadas
Imagem de duas pessoas abraçadas - Yuri Arcur speopleimages.com/iStock

Clique aqui e escute a matéria

O que esses signos vão viver nos próximos dias é o retorno do que foi sonhado com fé: um gesto, uma resposta, um reencontro ou até uma nova chance no amor.

Nada vem por acaso: é a vida devolvendo o que foi pedido com o coração aberto.

Touro

Você recebe algo que vinha desejando silenciosamente. Pode ser uma reconciliação, o reconhecimento de alguém importante ou uma notícia que traz paz.

É como se o universo finalmente dissesse “agora sim”.

Escorpião

O que você queria acontece e de forma intensa. Uma pessoa pode se declarar, um laço antigo se reatar ou uma oportunidade emocional se abrir.

Esse retorno te lembra que nada se perde quando é verdadeiro.

Leia Também

Peixes

A resposta que você esperava vem de forma doce e sincera.

Um contato, uma mensagem ou um gesto simples muda tudo. Essa sensação de plenitude traz de volta a fé nos sentimentos e no tempo certo das coisas.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

5 signos vão sentir uma reviravolta no bolso e no coração até o fim do mês
Signo

5 signos vão sentir uma reviravolta no bolso e no coração até o fim do mês
Mudanças rápidas pavimentam um novo ciclo de prosperidade para 4 signos
astrologia

Mudanças rápidas pavimentam um novo ciclo de prosperidade para 4 signos

Compartilhe

Tags