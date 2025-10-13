fechar
A alegria se espalha como fogo em palha seca e inspira 3 signos

Um movimento leve e vibrante toma conta do zodíaco, reacendendo o entusiasmo e a esperança em três signos que vinham enfrentando dias de apatia

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/10/2025 às 13:56
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco!
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco! - Reprodução/ iStock

As próximas semanas trarão encontros, boas notícias e uma sensação genuína de que a vida volta a sorrir. A energia astrológica renova o ânimo e inspira atitudes mais otimistas diante do cotidiano.

Gêmeos (de 21 de maio a 20 de junho)

Os geminianos redescobrem o prazer das pequenas coisas. Conversas inspiradoras, reencontros e boas surpresas no campo pessoal devolvem a leveza perdida.

Este é o momento ideal para se abrir ao novo e permitir que o entusiasmo natural do signo conduza a novas experiências.

Leão (de 23 de julho a 22 de agosto)

A alegria chega para os leoninos com brilho e intensidade. Reconhecimento e afeto cercam o signo, que volta a se sentir no centro das atenções.

A fase é perfeita para celebrar conquistas, fortalecer vínculos e retomar projetos criativos que estavam adormecidos.

Sagitário (de 22 de novembro a 21 de dezembro)

O entusiasmo sagitariano encontra terreno fértil. A expansão emocional e mental se traduz em dias mais inspirados e em novas perspectivas de crescimento.

Viagens, estudos ou oportunidades profissionais podem reacender o senso de propósito e trazer motivação renovada.

