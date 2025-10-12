Um sopro de coragem reacende antigos sonhos em 2 signos
A força interior renasce, e com ela vem a vontade de tentar outra vez — agora com mais sabedoria, serenidade e confiança no próprio destino
O céu anuncia uma fase de recomeço movida pela coragem e pela redescoberta do propósito.
Dois signos serão especialmente tocados por essa energia revigorante, que chega como um vento suave, mas transformador, capaz de reacender sonhos que estavam esquecidos.
A presença harmônica entre Marte e Júpiter favorece decisões audaciosas e movimentos concretos rumo a objetivos antigos.
O que antes parecia distante começa a se tornar possível, e o universo oferece pequenas confirmações de que o caminho certo é aquele que faz o coração pulsar.
Touro (20 de abril a 20 de maio)
Para Touro, o sopro de coragem chega acompanhado de oportunidades sólidas.
O signo, que vinha hesitando em dar novos passos, reencontra a determinação necessária para investir em algo que sempre desejou — seja um projeto profissional, uma mudança de vida ou um amor deixado no passado.
Agora, o taurino compreende que o tempo certo não é o mais rápido, mas o mais maduro.
Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Aquário sentirá o impulso criativo se multiplicar. Ideias antigas ganham novo brilho, e o signo volta a enxergar possibilidades onde antes via limites.
Essa fase desperta a coragem para inovar, romper padrões e reconstruir caminhos.
Um sonho adiado pode finalmente se tornar realidade — não por acaso, mas porque o aquariano aprendeu o valor da persistência.
A coragem como ponto de partida
Touro e Aquário caminham, agora, sob uma energia de reencantamento e superação.
O sopro de coragem que o universo envia não é apenas um convite à ação, mas um lembrete de que os sonhos não morrem — apenas esperam o momento em que o coração volta a acreditar.