Um sopro de coragem reacende antigos sonhos em 2 signos

A força interior renasce, e com ela vem a vontade de tentar outra vez — agora com mais sabedoria, serenidade e confiança no próprio destino

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/10/2025 às 14:23 | Atualizado em 12/10/2025 às 14:27
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O céu anuncia uma fase de recomeço movida pela coragem e pela redescoberta do propósito.

Dois signos serão especialmente tocados por essa energia revigorante, que chega como um vento suave, mas transformador, capaz de reacender sonhos que estavam esquecidos.

A força interior renasce, e com ela vem a vontade de tentar outra vez — agora com mais sabedoria, serenidade e confiança no próprio destino.

A presença harmônica entre Marte e Júpiter favorece decisões audaciosas e movimentos concretos rumo a objetivos antigos.

O que antes parecia distante começa a se tornar possível, e o universo oferece pequenas confirmações de que o caminho certo é aquele que faz o coração pulsar.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para Touro, o sopro de coragem chega acompanhado de oportunidades sólidas.

O signo, que vinha hesitando em dar novos passos, reencontra a determinação necessária para investir em algo que sempre desejou — seja um projeto profissional, uma mudança de vida ou um amor deixado no passado.

Agora, o taurino compreende que o tempo certo não é o mais rápido, mas o mais maduro.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Aquário sentirá o impulso criativo se multiplicar. Ideias antigas ganham novo brilho, e o signo volta a enxergar possibilidades onde antes via limites.

Essa fase desperta a coragem para inovar, romper padrões e reconstruir caminhos.

Um sonho adiado pode finalmente se tornar realidade — não por acaso, mas porque o aquariano aprendeu o valor da persistência.

A coragem como ponto de partida

Touro e Aquário caminham, agora, sob uma energia de reencantamento e superação.

O sopro de coragem que o universo envia não é apenas um convite à ação, mas um lembrete de que os sonhos não morrem — apenas esperam o momento em que o coração volta a acreditar.

