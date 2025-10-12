fechar
Recado impressionante revela os 2 signos mais protegidos nos próximos dias

Confie nos sinais, ouça o coração e agradeça pela proteção que o universo está enviando. O caminho está sendo iluminado e nada poderá impedir

Por Suzyanne Freitas Publicado em 12/10/2025 às 7:48
Imagem ilustrativa de signos
Imagem ilustrativa de signos - Istock

Nos próximos dias, uma forte energia espiritual se manifestará, criando um verdadeiro escudo de proteção ao redor de dois signos do zodíaco.

Esses nativos estarão guiados por forças superiores, afastando más influências e abrindo caminhos para decisões seguras e conquistas importantes.

Touro

Taurinos sentirão uma calmaria interior rara como se o universo sussurrasse que tudo ficará bem. A energia divina os envolverá em um campo de proteção emocional e material, afastando pessoas negativas e reforçando a autoconfiança. É um ótimo momento para tomar decisões sem medo: a sorte e os bons ventos estarão do seu lado.

Câncer

O anjo guardião dos cancerianos estará em plena atuação! Protegendo o coração e guiando escolhas ligadas à família, amor e finanças, esse signo sentirá uma presença espiritual intensa. Câncer estará cercado por boas vibrações e intuições certeiras, e o que parecia confuso começará a se esclarecer.

