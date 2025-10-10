fechar
Virada no tarot promete abrir os caminhos financeiros de 4 signos

As cartas do tarot anunciam uma maré de prosperidade para quatro signos. O dinheiro volta a fluir, os negócios se destravam e aumentam a confiança.

Por Bianca Tavares Publicado em 10/10/2025 às 11:15
Imagem de uma mesa de Tarô
Imagem de uma mesa de Tarô - Freepik

O tarot revela que a sorte muda de direção e coloca em destaque quem souber agir no momento certo.

Cada signo recebe uma carta com mensagem clara sobre o novo ciclo financeiro que se aproxima. Veja o que o universo reservou:

Touro – O Mundo

A carta que representa conquistas e recompensas fecha um ciclo de esforço com chave de ouro.

Pendências financeiras se resolvem e o reconhecimento chega, seja em forma de aumento, lucro ou oportunidade concreta. É hora de celebrar o que você construiu com paciência.

Leão – A Força

A carta de Leão indica domínio e poder pessoal. Você assume o controle das finanças e atrai ganhos por meio da autoconfiança.

Um projeto próprio, uma venda ou até uma negociação difícil pode se resolver a seu favor. O segredo é agir com firmeza, sem pressa.

Libra – A Temperança

A energia do equilíbrio e da harmonia traz estabilidade após meses de altos e baixos.

O tarot mostra acordos sendo firmados e uma renda extra surgindo de onde menos se espera. O fluxo financeiro volta a se alinhar, pedindo apenas moderação e sabedoria.

Capricórnio – O Julgamento

Essa carta simboliza renascimento e reconhecimento por méritos antigos. Um resultado ou retorno financeiro finalmente chega, recompensando todo o esforço.

Pode envolver mudança de trabalho, aprovação de projeto ou resolução de dívidas. O novo ciclo começa limpo.

