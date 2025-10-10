Virada no tarot promete abrir os caminhos financeiros de 4 signos
As cartas do tarot anunciam uma maré de prosperidade para quatro signos. O dinheiro volta a fluir, os negócios se destravam e aumentam a confiança.
Clique aqui e escute a matéria
O tarot revela que a sorte muda de direção e coloca em destaque quem souber agir no momento certo.
Cada signo recebe uma carta com mensagem clara sobre o novo ciclo financeiro que se aproxima. Veja o que o universo reservou:
Touro – O Mundo
A carta que representa conquistas e recompensas fecha um ciclo de esforço com chave de ouro.
Pendências financeiras se resolvem e o reconhecimento chega, seja em forma de aumento, lucro ou oportunidade concreta. É hora de celebrar o que você construiu com paciência.
Leão – A Força
A carta de Leão indica domínio e poder pessoal. Você assume o controle das finanças e atrai ganhos por meio da autoconfiança.
Um projeto próprio, uma venda ou até uma negociação difícil pode se resolver a seu favor. O segredo é agir com firmeza, sem pressa.
Libra – A Temperança
A energia do equilíbrio e da harmonia traz estabilidade após meses de altos e baixos.
O tarot mostra acordos sendo firmados e uma renda extra surgindo de onde menos se espera. O fluxo financeiro volta a se alinhar, pedindo apenas moderação e sabedoria.
Capricórnio – O Julgamento
Essa carta simboliza renascimento e reconhecimento por méritos antigos. Um resultado ou retorno financeiro finalmente chega, recompensando todo o esforço.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pode envolver mudança de trabalho, aprovação de projeto ou resolução de dívidas. O novo ciclo começa limpo.