A Lua de setembro vai acender um desejo antigo em 5 signos que achavam superado
A nova fase lunar promete revirar o emocional e reacender vontades que pareciam esquecidas. Cinco signos vão redescobrir algo deixado no passado
Há momentos em que o céu resolve cutucar memórias adormecidas, e setembro será um desses.
Essa Lua não fala de nostalgia à toa: ela desperta impulsos, sonhos e sentimentos que ainda têm algo a dizer. O que volta agora não é coincidência, é convite para olhar o que ficou pendente.
Confira quais signos vão sofrer o impacto:
Touro
Sem aviso, você vai se pegar pensando naquilo que desistiu cedo demais. Pode ser um antigo amor, um desejo material ou um projeto pessoal. A diferença é que, desta vez, o nativo de Touro terá maturidade para fazer dar certo. Não negue o chamado.
Câncer
O coração volta a vibrar por alguém ou algo que marcou profundamente. Um reencontro inesperado ou uma lembrança carregada de significado traz a chance de encerrar, de vez, um ciclo que nunca se fechou direito.
Virgem
Uma ideia que parecia esquecida ressurge com força total. Você pode retomar um curso, um negócio ou um sonho que exigia foco demais na época. Agora, o cenário muda: o que antes era desafio vira oportunidade.
Escorpião
Velhas vontades voltam a queimar sob essa Lua intensa. Um desejo de mudança, emocional ou geográfica, pode crescer ao ponto de se tornar impossível ignorar.
É o empurrão que faltava para seguir seu instinto.
Peixes
Sem entender direito o porquê, você vai sentir saudade de algo que ficou para trás.
Esse sentimento vem como sinal de cura: talvez não para reviver, mas para compreender. O coração pede fechamento, mas o universo entrega recomeço.
