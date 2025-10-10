fechar
Signo | Notícia

A Lua de setembro vai acender um desejo antigo em 5 signos que achavam superado

A nova fase lunar promete revirar o emocional e reacender vontades que pareciam esquecidas. Cinco signos vão redescobrir algo deixado no passado

Por Bianca Tavares Publicado em 10/10/2025 às 9:09
Imagem da Lua Gibosa Crescente
Imagem da Lua Gibosa Crescente - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Há momentos em que o céu resolve cutucar memórias adormecidas, e setembro será um desses.

Essa Lua não fala de nostalgia à toa: ela desperta impulsos, sonhos e sentimentos que ainda têm algo a dizer. O que volta agora não é coincidência, é convite para olhar o que ficou pendente.

Confira quais signos vão sofrer o impacto:

Touro

Sem aviso, você vai se pegar pensando naquilo que desistiu cedo demais. Pode ser um antigo amor, um desejo material ou um projeto pessoal. A diferença é que, desta vez, o nativo de Touro terá maturidade para fazer dar certo. Não negue o chamado.

Câncer

O coração volta a vibrar por alguém ou algo que marcou profundamente. Um reencontro inesperado ou uma lembrança carregada de significado traz a chance de encerrar, de vez, um ciclo que nunca se fechou direito.

Virgem

Uma ideia que parecia esquecida ressurge com força total. Você pode retomar um curso, um negócio ou um sonho que exigia foco demais na época. Agora, o cenário muda: o que antes era desafio vira oportunidade.

Leia Também

Escorpião

Velhas vontades voltam a queimar sob essa Lua intensa. Um desejo de mudança, emocional ou geográfica, pode crescer ao ponto de se tornar impossível ignorar.

É o empurrão que faltava para seguir seu instinto.

Peixes

Sem entender direito o porquê, você vai sentir saudade de algo que ficou para trás.

Esse sentimento vem como sinal de cura: talvez não para reviver, mas para compreender. O coração pede fechamento, mas o universo entrega recomeço.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Coragem inesperada impulsiona 3 signos a tomar decisões que mudarão suas vidas
astrologia

Coragem inesperada impulsiona 3 signos a tomar decisões que mudarão suas vidas
O universo abre novas rotas e inspira renascimentos em 3 signos
astrologia

O universo abre novas rotas e inspira renascimentos em 3 signos

Compartilhe

Tags