A felicidade retorna com intensidade e ilumina o caminho de 5 signos
Essa nova etapa traz sinais claros de recomeço, em que a felicidade não chega de forma tímida, mas intensa, preenchendo os dias com sentido
Clique aqui e escute a matéria
Depois de um período de desafios e introspecção, o céu anuncia o retorno da leveza. Cinco signos entram agora em uma fase de brilho, reconciliação e plenitude emocional.
A energia cósmica se torna mais suave, e a sensação é de que o universo devolve o que foi perdido — em alegria, em amor ou em fé.
Essa nova etapa traz sinais claros de recomeço, em que a felicidade não chega de forma tímida, mas intensa, preenchendo os dias com sentido e entusiasmo.
Com a Lua e Vênus em harmonia, as relações ganham calor, os sentimentos se fortalecem e até pequenos gestos revelam o quanto a vida pode ser generosa.
A clareza emocional cresce, e muitos perceberão que a verdadeira virada acontece quando se volta a acreditar no próprio merecimento.
Touro (20 de abril a 20 de maio)
Para Touro, o momento é de colheita emocional. O signo vê brotar os frutos do esforço silencioso que fez nos últimos meses.
O amor ganha estabilidade, e a vida financeira tende a se equilibrar. Há uma sensação de paz que convida o taurino a desfrutar o presente com gratidão.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Leão renasce sob uma luz vibrante. O signo volta a ser o protagonista da própria história, recuperando a autoconfiança e atraindo olhares por onde passa.
Reconhecimentos e gestos de carinho chegam como resposta a tudo o que o leonino oferece ao mundo com generosidade.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpião se abre para um tempo de cura emocional. A felicidade chega não apenas por meio de conquistas externas, mas de um profundo sentimento de alívio e libertação.
O passado começa a se dissolver, e o escorpiano sente que pode, enfim, respirar novos ares.
Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)
Capricórnio experimenta um raro alinhamento entre razão e emoção. O signo percebe que a felicidade também está no descanso e no prazer simples.
Depois de tanto esforço, o universo retribui com boas notícias e um senso de equilíbrio que renova a energia para os próximos passos.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Para Peixes, a felicidade vem em forma de encontros significativos. Laços afetivos se fortalecem, novas conexões surgem e a sensibilidade encontra espaço para florescer.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A intuição pisciana guiará decisões certeiras, abrindo portas para experiências emocionais marcantes.
A vibração do renascimento
Touro, Leão, Escorpião, Capricórnio e Peixes entram em uma fase luminosa, em que o coração se expande e o otimismo volta a tomar conta.
O universo parece conspirar a favor da alegria, e a vida, em sua sabedoria, oferece exatamente o que esses signos mais precisam: a chance de recomeçar sorrindo.