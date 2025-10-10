fechar
Pedra que atrai prosperidade começa a agir com força em 3 signos neste mês

A energia da pirita, conhecida como pedra da prosperidade, ganha intensidade neste mês e impulsiona três signos a destravar ganhos e oportunidades

Por Bianca Tavares Publicado em 10/10/2025 às 11:31
Imagem para representar o conceito de felicidade e prosperidade
Imagem para representar o conceito de felicidade e prosperidade - Freepik

A vibração da pirita atua como um ímã para abundância.

Ela desperta motivação, foco e poder de realização, tornando o momento ideal para quem deseja sair da estagnação e ver resultados concretos.

Três signos sentirão esse efeito de forma intensa, como se a sorte, finalmente, resolvesse cooperar.

Touro

A pirita potencializa sua capacidade de gerar estabilidade. Ideias antigas voltam com força e rendem frutos reais, seja por meio de negócios, parcerias ou um novo fluxo de renda.

O magnetismo financeiro cresce e atrai pessoas dispostas a investir no que você faz.

Virgem

O efeito da pedra traz clareza e coragem para reorganizar tudo o que envolve dinheiro. Pendências se resolvem e uma oportunidade de crescimento profissional pode surgir de forma rápida.

Use a energia prática da pirita para planejar cada passo e evitar desperdícios.

Capricórnio

A prosperidade chega de forma sólida. A pirita ativa sua ambição e acelera resultados em projetos que pareciam lentos.

É o mês ideal para investir, renegociar e consolidar o que já construiu. Um reconhecimento ou ganho extra vem como resposta ao seu esforço.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

