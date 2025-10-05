fechar
Signo | Notícia

Outubro de sorrisos: 3 signos que serão felizes demasiadamente

Outubro será o palco perfeito para o riso fácil, o amor sincero e a sensação de que tudo está finalmente no lugar certo. Veja lista completa

Por Suzyanne Freitas Publicado em 05/10/2025 às 10:00
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O mês de outubro chega com uma energia leve, doce e acolhedora um verdadeiro convite à felicidade. Para três signos em especial, o universo promete um período de alegrias sinceras, encontros que aquecem o coração e acontecimentos que despertam a gratidão.

É tempo de sorrir sem medo e de celebrar as pequenas grandes vitórias da vida.

Touro

O coração de Touro se abre para novas emoções e boas surpresas. A estabilidade que tanto busca finalmente começa a florescer, trazendo paz interior e harmonia nos relacionamentos. Uma fase de conquistas afetivas e momentos de prazer genuíno está prestes a começar.

Libra

Com o Sol iluminando sua essência, Libra viverá um outubro encantador. O charme natural estará em alta, e tudo ao redor parecerá fluir com mais facilidade. A vida social ganha força, e a alegria de estar entre pessoas queridas trará um brilho especial.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sagitário

O otimismo típico de Sagitário encontrará respaldo no universo. Viagens, reencontros e boas notícias farão deste mês um dos mais felizes do ano. É tempo de expansão, de viver intensamente e de colher os frutos do que foi semeado com fé e entusiasmo.

Números de sorte para cada signo na loteria

Leia também

Novidades a caminho dos lares de 3 signos
Signos

Novidades a caminho dos lares de 3 signos
2 signos que mais enfrentarão desafios no trabalho, mas vencerão
Signos

2 signos que mais enfrentarão desafios no trabalho, mas vencerão

Compartilhe

Tags