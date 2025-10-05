fechar
Temporal de elogios: 2 signos que serão surpreendidos

A previsão é de aplausos e sorrisos sinceros! Que esse temporal de elogios traga confiança e alegria para esses dois signos iluminados.

Por Suzyanne Freitas Publicado em 05/10/2025 às 9:25
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Prepare-se, porque o universo vai despejar uma verdadeira chuva de reconhecimento sobre dois signos! Nos próximos dias, eles serão surpreendidos por palavras sinceras, gestos de admiração e demonstrações de carinho que vão aquecer o coração.

Leão

Os leoninos vão brilhar ainda mais intensamente! O esforço e o carisma desse signo finalmente ganham o destaque que merecem. Seja no trabalho, na vida social ou até nas redes, Leão receberá elogios que reforçam seu poder natural de inspirar e encantar.

Libra

Os librianos sentirão o doce retorno de tudo o que espalham: gentileza, harmonia e beleza. Pessoas próximas vão reconhecer seu valor, elogiando não apenas o que Libra faz, mas quem Libra é — um verdadeiro exemplo de elegância e empatia.

Números de sorte para cada signo na loteria

