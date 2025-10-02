fechar
2 signos vão sentir alívio quando dívida antiga for resolvida sem grandes esforços

Um peso no bolso começa a desaparecer e dois signos respiram fundo ao ver uma dívida antiga finalmente sendo quitada sem esforço extra

Por Bianca Tavares Publicado em 02/10/2025 às 9:09
Imagem de uma mulher com papel de dívidas e uma calculadora
Imagem de uma mulher com papel de dívidas e uma calculadora - Drazen Zigic/iStock

A vida nem sempre exige batalhas para trazer soluções, e essa semana mostra isso claramente para dois signos.

Uma dívida que parecia não ter fim encontra resolução sem que eles precisem mover grandes esforços.

Seja por renegociação, desconto inesperado ou ajuda de alguém próximo, a sensação será de alívio imediato.

Escorpião

Escorpião verá portas se abrindo de forma prática. Um débito que o incomodava perde a força e libera espaço para novos investimentos pessoais.

  • Número da sorte: 17

Capricórnio

Capricórnio descobre que uma pendência pode ser encerrada mais rápido do que imaginava, trazendo tranquilidade para organizar o futuro.

  • Número da sorte: 44

