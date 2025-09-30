fechar
O calendário vira a página e 3 signos iniciam um ciclo promissor

O calendário vira a página, não apenas no tempo cronológico, mas também na vida pessoal desses signos, que encontram um cenário mais fértil

Por Bruna Oliveira Publicado em 30/09/2025 às 13:40
Imagem de signos do zodíaco.
Imagem de signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

O movimento dos astros marca um ponto de virada para três signos do zodíaco, que entram agora em um ciclo de renovação e prosperidade.

O encontro harmonioso entre o Sol e Júpiter simboliza a abertura de caminhos, a clareza para tomar decisões importantes e a chegada de oportunidades que pareciam distantes.

É como se o calendário virasse a página, não apenas no tempo cronológico, mas também na vida pessoal e emocional desses signos, que encontram um cenário mais fértil para crescer.

Esse ciclo traz a sensação de recomeço: novos projetos ganham forma, sonhos antigos são retomados com força e a esperança se torna combustível para conquistas.

O que antes parecia limitado agora se mostra expansivo, revelando que o futuro reserva possibilidades maiores do que as esperadas.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para os taurinos, o novo ciclo chega com promessas de estabilidade financeira e realizações profissionais. Questões materiais encontram equilíbrio, e projetos iniciados no passado começam a dar frutos.

A paciência do signo será recompensada.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpianos vivem um recomeço marcado por transformações profundas. O calendário vira a página para abrir espaço a relações mais saudáveis e metas mais autênticas.

É tempo de deixar para trás velhas dores e abraçar novas possibilidades com coragem.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Piscianos entram em um período de inspiração e expansão emocional. Sonhos que pareciam apenas ilusões ganham contornos reais, e conexões afetivas se fortalecem.

O ciclo promete crescimento espiritual e maior clareza sobre os próximos passos.

Um novo capítulo

Touro, Escorpião e Peixes têm diante de si a chance de reescrever sua própria história.

Com o calendário virando a página, o que se anuncia não é apenas a continuidade do tempo, mas a abertura de um capítulo marcado por esperança, prosperidade e realizações.

