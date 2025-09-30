O calendário vira a página e 3 signos iniciam um ciclo promissor
O calendário vira a página, não apenas no tempo cronológico, mas também na vida pessoal desses signos, que encontram um cenário mais fértil
Clique aqui e escute a matéria
O movimento dos astros marca um ponto de virada para três signos do zodíaco, que entram agora em um ciclo de renovação e prosperidade.
O encontro harmonioso entre o Sol e Júpiter simboliza a abertura de caminhos, a clareza para tomar decisões importantes e a chegada de oportunidades que pareciam distantes.
É como se o calendário virasse a página, não apenas no tempo cronológico, mas também na vida pessoal e emocional desses signos, que encontram um cenário mais fértil para crescer.
Esse ciclo traz a sensação de recomeço: novos projetos ganham forma, sonhos antigos são retomados com força e a esperança se torna combustível para conquistas.
O que antes parecia limitado agora se mostra expansivo, revelando que o futuro reserva possibilidades maiores do que as esperadas.
Touro (20 de abril a 20 de maio)
Para os taurinos, o novo ciclo chega com promessas de estabilidade financeira e realizações profissionais. Questões materiais encontram equilíbrio, e projetos iniciados no passado começam a dar frutos.
A paciência do signo será recompensada.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpianos vivem um recomeço marcado por transformações profundas. O calendário vira a página para abrir espaço a relações mais saudáveis e metas mais autênticas.
É tempo de deixar para trás velhas dores e abraçar novas possibilidades com coragem.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Piscianos entram em um período de inspiração e expansão emocional. Sonhos que pareciam apenas ilusões ganham contornos reais, e conexões afetivas se fortalecem.
O ciclo promete crescimento espiritual e maior clareza sobre os próximos passos.
Um novo capítulo
Touro, Escorpião e Peixes têm diante de si a chance de reescrever sua própria história.
Com o calendário virando a página, o que se anuncia não é apenas a continuidade do tempo, mas a abertura de um capítulo marcado por esperança, prosperidade e realizações.