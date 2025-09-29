fechar
Uma virada inesperada reorganiza os caminhos de 4 signos e abre horizontes

O que parecia inatingível, distante ou até adormecido ganha vida com intensidade, reacendendo o coração e transformando a maneira de amar

Por Bruna Oliveira Publicado em 29/09/2025 às 14:06
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Reprodução/iStock

Os astros anunciam dias marcados por fortes emoções para dois signos do zodíaco.

A aproximação entre Vênus, planeta do amor, e Plutão, regente das transformações profundas, traz uma onda de sentimentos que ultrapassa barreiras internas e externas, derrubando muros que foram erguidos ao longo de experiências passadas.

O que parecia inatingível, distante ou até adormecido ganha vida com intensidade, reacendendo o coração e transformando a maneira de amar.

Essa configuração cósmica favorece reencontros inesperados, conexões imediatas e histórias capazes de mudar o rumo afetivo de quem está sob sua influência.

Para esses dois signos, o amor não chega tímido, mas como força arrebatadora, tomando espaço e se instalando com a promessa de novas vivências, mais verdadeiras e apaixonadas.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Para os cancerianos, a quebra de antigos muros emocionais permite que o coração volte a acreditar no afeto genuíno.

O signo, que muitas vezes guarda mágoas do passado, agora encontra espaço para a renovação. O amor chega como cura, devolvendo segurança e trazendo relações mais sólidas e repletas de carinho.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Capricornianos, geralmente cautelosos quando se trata de sentimentos, serão surpreendidos por uma paixão que não pede licença.

O signo, acostumado a manter controle e reservas, verá seus muros ruírem diante de um amor que se impõe com intensidade.

A entrega pode ser o primeiro passo para uma fase de descobertas profundas e transformadoras.

Amor que liberta

Câncer e Capricórnio terão a chance de experimentar o amor em sua forma mais intensa e libertadora.

Com os muros derrubados, o que se instala é uma conexão capaz de curar feridas antigas e abrir caminhos para um futuro afetivo mais pleno e luminoso.

