O amor rompe muros antigos e invade a vida de 2 signos com intensidade
O céu anuncia dias de emoções intensas e transformadoras para dois signos do zodíaco.
A poderosa combinação entre Vênus, planeta do amor, e Plutão, símbolo das mudanças profundas, cria um cenário em que sentimentos guardados ou reprimidos finalmente encontram espaço para florescer.
Muros erguidos ao longo de experiências passadas se desfazem, abrindo caminho para que novas histórias entrem com força e intensidade, capazes de mudar a forma como esses signos vivem e compreendem o amor.
Essa energia favorece reencontros inesperados, paixões repentinas e conexões que chegam sem pedir licença, trazendo a sensação de destino cumprido.
Para os dois signos atingidos, trata-se de um convite à entrega, ao desapego de velhas mágoas e à oportunidade de deixar que o coração, enfim, se torne protagonista.
Câncer (21 de junho a 22 de julho)
Para os cancerianos, o amor chega como cura. Sentimentos que estavam escondidos ou guardados por medo de se ferir novamente encontram espaço para se manifestar.
O signo, conhecido pela sua sensibilidade, viverá dias de acolhimento e renovação afetiva, em que a ternura será recompensada com reciprocidade verdadeira.
Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)
Capricornianos, geralmente reservados no campo emocional, terão seus muros derrubados por uma paixão que chega de forma arrebatadora.
O controle e a cautela, marcas do signo, dão lugar à intensidade de um sentimento que não pode ser contido.
A vida amorosa ganha frescor e vitalidade, abrindo espaço para experiências profundas e transformadoras.
Entrega sem reservas
Câncer e Capricórnio serão lembrados de que o amor, quando chega com intensidade, é capaz de transpor qualquer barreira.
O que se instala agora não é apenas paixão, mas também a chance de viver relações mais sinceras, que devolvem a confiança na força dos sentimentos verdadeiros.