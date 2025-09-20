A leveza invade os dias de 4 signos como um vento que apaga velhas tempestades
Os próximos dias serão marcados por um sopro de renovação para quatro signos do zodíaco.
A harmonia entre Lua e Vênus anuncia um período em que antigos fardos começam a se dissipar, dando espaço à leveza e ao bem-estar.
Como um vento que apaga velhas tempestades, esse movimento traz paz, clareza e a sensação de que o céu finalmente abre para novas possibilidades.
Touro (20 de abril a 20 de maio)
Para os taurinos, a leveza chega na vida emocional e familiar.
Questões antigas encontram solução, permitindo que o signo respire com mais tranquilidade e valorize momentos simples que fortalecem sua segurança afetiva.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Leoninos sentirão o peso das cobranças diminuírem.
Um ciclo de reconhecimento e harmonia invade seus dias, trazendo a chance de olhar para si com orgulho e seguir em frente sem os ecos das tempestades passadas.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
Para Sagitário, a leveza se manifesta em novas experiências que devolvem o entusiasmo.
O signo deixa para trás preocupações excessivas e redescobre o prazer de viver intensamente, com mais liberdade e confiança no futuro.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Piscianos percebem um alívio espiritual e emocional. A tempestade de dúvidas começa a se dissipar, e a intuição se fortalece, guiando-os para dias mais serenos e esperançosos.
O sopro da renovação
Touro, Leão, Sagitário e Peixes sentirão que, quando o vento sopra a favor, ele não apenas afasta tempestades, mas também abre espaço para novos começos.
A leveza que chega agora marca o início de um período mais sereno e cheio de significado.