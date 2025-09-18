fechar
Momento mágico no amor emociona profundamente 3 signos até sexta-feira (19)

Emoções intensas e gestos inesperados vão marcar o coração de três signos que viverão dias inesquecíveis até o fim desta semana! Confira:

Por Bianca Tavares Publicado em 18/09/2025 às 8:00
Imagem para representar amor e astrologia
Imagem para representar amor e astrologia - iStock

O universo reserva uma onda de ternura e encantamento para três signos que vão sentir o amor de uma forma diferente e marcante.

Entre reencontros, declarações inesperadas ou até encontros transformadores, a energia até sexta-feira (19) favorece a abertura do coração e momentos que ficam para sempre na memória.

É a chance de viver um capítulo especial, onde a intensidade dos sentimentos vai falar mais alto.

Peixes

Peixes será surpreendido por um gesto afetuoso que reacende esperanças. Uma troca sincera traz lágrimas de emoção e fortalece os laços.

Número da sorte: 7

Cor: Azul-claro

Carta do Tarô: A Lua

Câncer

Câncer terá encontros marcados pela profundidade. O coração será tocado por palavras que revelam sentimentos guardados há muito tempo.

Número da sorte: 3

Cor: Branco

Carta do Tarô: A Sacerdotisa

Libra

Libra vive dias de encantamento com o amor em seu auge. Uma situação romântica inesperada renova o brilho da rotina e enche a alma de paz.

Número da sorte: 15

Cor: Rosa

Carta do Tarô: O Enamorado

