fechar
Signo |

Presente surpresa chega e ilumina a rotina de 2 signos

Surpresa que muda o astral e traz alegria genuína nos próximos dias? Apenas dois signos vão sentir na pele! Confira agora quais são:

Por Bianca Tavares Publicado em 17/09/2025 às 8:31
Imagem de uma pessoa com um presente tentando acertar o que está dentro
Imagem de uma pessoa com um presente tentando acertar o que está dentro - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Um gesto inesperado pode transformar completamente o dia de algumas pessoas.

A semana vai presentar dois signos de uma maneira especial, revelando algo que não apenas alegra, mas também mostra o quanto são queridos.

Vem como símbolo de carinho, cuidado e sorte, iluminando a rotina e trazendo um clima de felicidade.

Touro

Um presente inesperado chega para Touro como sinal de reconhecimento e amor. Essa surpresa traz conforto emocional e renova a confiança em suas relações.

Número da sorte: 12

Cor: Rosa

Carta do Tarô: A Temperança

Leia Também

Libra

Para Libra, o presente aparece como lembrança de que o afeto e a atenção ainda estão por perto. Esse gesto aquece o coração e abre espaço para novos laços.

Número da sorte: 9

Cor: Azul-claro

Carta do Tarô: Os Enamorados

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sorte rara garante prêmio inesquecível para 1 signo sortudo
Signo

Sorte rara garante prêmio inesquecível para 1 signo sortudo
Mudança positiva no trabalho enche de confiança 3 signos
Signo

Mudança positiva no trabalho enche de confiança 3 signos

Compartilhe

Tags