A próxima Lua Cheia promete bênçãos financeiras para 3 signos

A nova Lua Cheia vai trazer um fluxo poderoso de abundância, com oportunidades inesperadas e ganhos que aliviam preocupações financeiras.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/09/2025 às 8:30
Imagem de Lua Cheia
Imagem de Lua Cheia - iStock

A Lua Cheia chega carregada de energia de prosperidade e traz boas notícias para três signos que estavam esperando por um alívio no campo financeiro.

O importante é estar aberto para receber e confiar na força desse ciclo de abundância.

Virgem

Virgem será recompensado pela sua dedicação. Um valor que parecia perdido pode ser recuperado, trazendo alívio imediato.

Número da sorte: 11

Cor: Bege

Carta do Tarô: A Justiça

Escorpião

Escorpião vai se surpreender com ganhos inesperados. Oportunidades ligadas a trabalho ou investimentos se abrem com força nessa fase.

Número da sorte: 22

Cor: Vinho

Carta do Tarô: A Roda da Fortuna

Aquário

Aquário pode viver um verdadeiro salto de prosperidade. Uma chance financeira chega de forma inusitada e promete render frutos duradouros.

Número da sorte: 9

Cor: Azul-marinho

Carta do Tarô: O Mundo

