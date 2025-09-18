A próxima Lua Cheia promete bênçãos financeiras para 3 signos
A nova Lua Cheia vai trazer um fluxo poderoso de abundância, com oportunidades inesperadas e ganhos que aliviam preocupações financeiras.
A Lua Cheia chega carregada de energia de prosperidade e traz boas notícias para três signos que estavam esperando por um alívio no campo financeiro.
O importante é estar aberto para receber e confiar na força desse ciclo de abundância.
Virgem
Virgem será recompensado pela sua dedicação. Um valor que parecia perdido pode ser recuperado, trazendo alívio imediato.
Número da sorte: 11
Cor: Bege
Carta do Tarô: A Justiça
Escorpião
Escorpião vai se surpreender com ganhos inesperados. Oportunidades ligadas a trabalho ou investimentos se abrem com força nessa fase.
Número da sorte: 22
Cor: Vinho
Carta do Tarô: A Roda da Fortuna
Aquário
Aquário pode viver um verdadeiro salto de prosperidade. Uma chance financeira chega de forma inusitada e promete render frutos duradouros.
Número da sorte: 9
Cor: Azul-marinho
Carta do Tarô: O Mundo