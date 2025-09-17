fechar
Universo conspira a favor e entrega boas notícias a 4 signos no sábado (20/09)

A conjunção entre Lua e Júpiter promete boas notícias, desbloqueio de situações paradas e sinais de que o universo está alinhado para abrir caminhos

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/09/2025 às 16:00
Signos do zodíaco.
Signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

O sábado, 20 de setembro, será marcado por movimentos astrais que favorecem quatro signos do zodíaco com acontecimentos positivos e transformadores.

A conjunção harmônica entre Lua e Júpiter promete boas notícias, desbloqueio de situações paradas e sinais de que o universo está alinhado para abrir caminhos.

Para esses signos, a sensação será de alívio, conquista e esperança renovada.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Para os arianos, a boa notícia pode surgir no campo profissional. Reconhecimento, proposta ou aprovação de um projeto trazem entusiasmo e novas perspectivas.

O universo abre espaço para que Áries sinta que seus esforços não foram em vão.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Leoninos recebem boas notícias relacionadas a relacionamentos e vida pessoal. Uma reaproximação ou gesto inesperado ilumina o coração, trazendo confiança para seguir em frente.

O sábado pode marcar um momento de celebração íntima e de novos começos.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Para os escorpianos, as boas novas chegam em forma de transformação. Uma questão que parecia travada encontra solução, trazendo alívio e sensação de vitória.

O sábado pode surpreender com conquistas que mudam o rumo dos próximos meses.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Aquarianos recebem notícias ligadas a oportunidades, contatos e planos de futuro. Pode ser um convite inesperado, uma resposta aguardada ou a chance de dar início a um projeto inovador.

O universo conspira para expandir horizontes e trazer novidades animadoras.

Céu em movimento, vida em expansão

Áries, Leão, Escorpião e Aquário entram no sábado sob influência de um céu favorável, onde o universo atua como aliado.

As boas notícias que chegam representam não apenas vitórias pontuais, mas também sinais de que novos ciclos estão prontos para começar.

