A terapia astrológica: 4 signos se reconciliam com seu passado e mudam a vida

Esses quatro signos do zodíaco terão a chance de curar antigas feridas e encontrar equilíbrio emocional para evoluir; confira os detalhes

O universo está conspirando para que alguns signos encontrem a tão desejada paz interior, e a partir desta semana, quatro deles terão a oportunidade de se reconciliar com memórias e situações que até então pareciam pesadas demais para carregar.

Áries

Áries, conhecido por sua energia impulsiva, aprenderá a lidar com antigas frustrações e transformar mágoas em motivação.

Câncer

Já Câncer, signo sensível e profundamente ligado às lembranças, conseguirá enxergar seus traumas sob uma nova perspectiva, liberando a carga emocional que tanto atrapalhou sua evolução.

Leão

Leão, que muitas vezes guarda orgulho e mágoas por tempo demais, sentirá a necessidade de perdoar e se libertar de ressentimentos, abrindo espaço para relacionamentos mais saudáveis.

Peixes

Por fim, Peixes, com sua intuição aflorada, terá insights poderosos sobre escolhas passadas, ajudando a entender que certos acontecimentos faziam parte de seu crescimento espiritual.

Essa fase de reconciliação com o passado permitirá que esses signos se aproximem de uma versão mais leve e equilibrada de si mesmos.

A terapia astrológica, nesse contexto, funciona como uma bússola, guiando cada um deles a compreender que o perdão e a aceitação são passos essenciais para viver o presente com plenitude.

Prepare-se, pois essas energias cósmicas prometem transformar feridas antigas em aprendizados que abrirão caminhos para uma vida mais harmoniosa.