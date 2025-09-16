A terapia astrológica: 4 signos se reconciliam com seu passado e mudam a vida
Esses quatro signos do zodíaco terão a chance de curar antigas feridas e encontrar equilíbrio emocional para evoluir; confira os detalhes
O universo está conspirando para que alguns signos encontrem a tão desejada paz interior, e a partir desta semana, quatro deles terão a oportunidade de se reconciliar com memórias e situações que até então pareciam pesadas demais para carregar.
Áries
Áries, conhecido por sua energia impulsiva, aprenderá a lidar com antigas frustrações e transformar mágoas em motivação.
Câncer
Já Câncer, signo sensível e profundamente ligado às lembranças, conseguirá enxergar seus traumas sob uma nova perspectiva, liberando a carga emocional que tanto atrapalhou sua evolução.
Leão
Leão, que muitas vezes guarda orgulho e mágoas por tempo demais, sentirá a necessidade de perdoar e se libertar de ressentimentos, abrindo espaço para relacionamentos mais saudáveis.
Peixes
Por fim, Peixes, com sua intuição aflorada, terá insights poderosos sobre escolhas passadas, ajudando a entender que certos acontecimentos faziam parte de seu crescimento espiritual.
Essa fase de reconciliação com o passado permitirá que esses signos se aproximem de uma versão mais leve e equilibrada de si mesmos.
A terapia astrológica, nesse contexto, funciona como uma bússola, guiando cada um deles a compreender que o perdão e a aceitação são passos essenciais para viver o presente com plenitude.
Prepare-se, pois essas energias cósmicas prometem transformar feridas antigas em aprendizados que abrirão caminhos para uma vida mais harmoniosa.