Relacionamento escondido pode ser exposto em rede social e atingir 2 signos de cheio
Eles ainda não sabem, mas correm o risco de ver um segredo amoroso vir à tona em redes sociais, trazendo impacto inesperado na vida pessoal.
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Aquele relacionamento que vinha sendo mantido em silêncio pode acabar sendo revelado de forma inesperada em redes sociais.
Uma foto, um comentário ou até um descuido pode ser suficiente para expor aquilo que vinha sendo guardado a sete chaves.
Para dois signos, a revelação promete movimentar não apenas a vida amorosa, mas também a imagem diante de amigos, família ou até colegas de trabalho.
O impacto pode ser intenso, mas também abrir espaço para libertação de algo que já não podia ficar escondido por muito tempo.
Gêmeos
Gêmeos pode se ver em meio a uma situação que escapa do seu controle. O signo, acostumado a lidar com a comunicação, terá que enfrentar as consequências de ver sua vida pessoal ganhar palco público.
A exposição pode gerar falatórios, mas também mostrar quem está verdadeiramente ao seu lado.
Número da sorte: 5
Cor: Amarelo
Carta do Tarô: O Julgamento
Palavra do dia: Verdade
Pedra do momento: Citrino
Libra
Libra, que valoriza a harmonia, pode ser surpreendido por essa revelação repentina. A exposição pode mexer com sua imagem social, mas também o forçar a assumir aquilo que estava sendo vivido às escondidas.
O desafio será transformar o escândalo em oportunidade de viver com mais autenticidade.
Número da sorte: 9
Cor: Rosa-claro
Carta do Tarô: A Estrela
Palavra do dia: Coragem
Pedra do momento: Quartzo rosa
Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?