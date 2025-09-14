fechar
Signo | Notícia

Anjo da Guarda envia mensagens poderosas para 4 signos nesta semana

Nesta semana, esses signos sentirão mais forte a presença protetora de seus Anjos da Guarda, que os orientam a agir com fé, coragem e serenidade

Por Suzyanne Freitas Publicado em 14/09/2025 às 8:53
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os Anjos da Guarda estão atentos aos movimentos do coração e da mente, trazendo sinais e mensagens que podem iluminar os caminhos de alguns signos nos próximos dias.

Essas palavras de luz chegam como orientação, proteção e força para enfrentar qualquer desafio.

Gêmeos

O Anjo da Guarda sussurra para confiar mais em sua intuição. Decisões importantes se aproximam, e ouvir a voz interior será essencial. A mensagem é clara: você já tem todas as respostas dentro de si.

Leão

Para Leão, a mensagem angelical é sobre humildade e equilíbrio. Seu brilho é natural, mas esta semana será necessário agir com serenidade para conquistar o que deseja. O anjo lembra: a verdadeira força está na calma.

Leia Também

Sagitário

O Anjo da Guarda envia coragem para seguir novos caminhos. Uma oportunidade pode surgir e a mensagem é: não tenha medo de arriscar. Seu espírito aventureiro será guiado pela proteção divina.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes

Peixes recebe palavras de conforto e esperança. O anjo pede para não carregar sozinho os pesos do mundo e confiar mais no fluxo da vida. Um alívio espiritual está a caminho.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Leia também

A sorte vai bater à porta de 3 signos nos próximos dias
Signos

A sorte vai bater à porta de 3 signos nos próximos dias
5 signos prestes a viver mudanças que vão transformar suas vidas
Signos

5 signos prestes a viver mudanças que vão transformar suas vidas

Compartilhe

Tags