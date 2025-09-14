Anjo da Guarda envia mensagens poderosas para 4 signos nesta semana
Nesta semana, esses signos sentirão mais forte a presença protetora de seus Anjos da Guarda, que os orientam a agir com fé, coragem e serenidade
Os Anjos da Guarda estão atentos aos movimentos do coração e da mente, trazendo sinais e mensagens que podem iluminar os caminhos de alguns signos nos próximos dias.
Essas palavras de luz chegam como orientação, proteção e força para enfrentar qualquer desafio.
Gêmeos
O Anjo da Guarda sussurra para confiar mais em sua intuição. Decisões importantes se aproximam, e ouvir a voz interior será essencial. A mensagem é clara: você já tem todas as respostas dentro de si.
Leão
Para Leão, a mensagem angelical é sobre humildade e equilíbrio. Seu brilho é natural, mas esta semana será necessário agir com serenidade para conquistar o que deseja. O anjo lembra: a verdadeira força está na calma.
Sagitário
O Anjo da Guarda envia coragem para seguir novos caminhos. Uma oportunidade pode surgir e a mensagem é: não tenha medo de arriscar. Seu espírito aventureiro será guiado pela proteção divina.
Peixes
Peixes recebe palavras de conforto e esperança. O anjo pede para não carregar sozinho os pesos do mundo e confiar mais no fluxo da vida. Um alívio espiritual está a caminho.