Signo | Notícia

3 signos que serão completamente abençoados até o fim de setembro

Esses três signos sentirão como se o universo conspirasse a favor, iluminando seus passos e abrindo portas que antes pareciam fechadas

Por Suzyanne Freitas Publicado em 14/09/2025 às 7:51
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O mês de setembro reserva um movimento especial dos astros, trazendo bênçãos inesperadas e caminhos mais leves para alguns signos. A energia cósmica favorece conquistas, abertura de portas e realizações que pareciam distantes.

Virgem

Regido pelo próprio Sol neste período, Virgem recebe clareza e força para resolver pendências e dar passos decisivos rumo ao futuro. O mês promete vitórias em questões práticas e reconhecimento por seu esforço.

Sagitário

O espírito aventureiro de Sagitário será recompensado com oportunidades únicas. Viagens, novos aprendizados e até mesmo surpresas financeiras podem surgir, trazendo a sensação de estar no lugar certo na hora certa.

Peixes

A intuição pisciana estará aflorada e guiada pela espiritualidade. Até o fim de setembro, Peixes será presenteado com proteção, boas notícias no campo afetivo e abertura de caminhos que trazem paz ao coração.

