fechar
Signo |

Um rival vai expor segredos antigos e colocar 2 signos em apuros

Estes nativos vão enfrentar revelações inesperadas quando um rival trazer à tona segredos guardados há anos, causando tensão e surpresa

Por Bianca Tavares Publicado em 11/09/2025 às 8:23
Imagem de close-up fêmea da orelha e das mãos. Copie o espaço. Papel rasgado, fundo amarelo. O conceito de escutar, espionar, fofoca e a imprensa amarela.
Imagem de close-up fêmea da orelha e das mãos. Copie o espaço. Papel rasgado, fundo amarelo. O conceito de escutar, espionar, fofoca e a imprensa amarela. - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Nos próximos dias, dois signos vão se ver diante de uma situação complicada quando um rival decidir abrir a boca e expor segredos antigos.

O que parecia enterrado volta à tona, criando desconfiança, mal-estar e até mudanças na forma como esses signos são vistos pelos outros.

Será um período de provação, mas também de aprendizado sobre quem merece confiança e quem usa informações para manipular.

Touro

Touro será surpreendido por revelações ligadas ao passado, talvez relacionadas a escolhas pessoais ou antigas alianças.

O impacto inicial pode ser desconfortável, mas será também a chance de mostrar sua força e resiliência diante da exposição.

Número da sorte: 5

Cor: Verde

Carta do Tarô: O Hierofante

Palavra do dia: Resiliência

Leia Também

Aquário

Aquário pode enfrentar boatos ou até verdades que alguém escondia e decide usar contra ele. A sensação de estar sendo testado será intensa, mas esse momento também abre portas para libertar-se de amarras antigas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Número da sorte: 11

Cor: Azul-marinho

Carta do Tarô: A Justiça

Palavra do dia: Libertação

Para Touro e Aquário, os próximos dias trarão turbulência, mas também a possibilidade de transformar um escândalo em força. O segredo revelado pode, no fim, ser o estopim para uma virada inesperada.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Esse signo vai ser testado por uma escolha difícil entre amor e ambição
Signo

Esse signo vai ser testado por uma escolha difícil entre amor e ambição
Entre os próximos dias, um golpe de sorte vai transformar a rotina de 2 signos em puro luxo
Signo

Entre os próximos dias, um golpe de sorte vai transformar a rotina de 2 signos em puro luxo

Compartilhe

Tags