Um escândalo amoroso vai abalar 3 signos e virar assunto entre todos à volta

Três signos vão viver momentos de forte tensão quando segredos amorosos vierem à tona, mudando relações e chamando atenção de todos.

Por Bianca Tavares Publicado em 10/09/2025 às 8:45
Imagem de um casal fofocando
Imagem de um casal fofocando - iStock

O coração pode ser um território de segredos, mas alguns deles não conseguem ficar escondidos por muito tempo.

Nos próximos dias, três signos vão enfrentar revelações intensas, ligadas a um escândalo amoroso que promete virar o centro das conversas.

A descoberta vai abalar não só as relações envolvidas, mas também a forma como cada um se enxerga dentro das próprias escolhas.

Escorpião

Escorpião será diretamente envolvido em segredos que não podem mais ser guardados. O signo pode descobrir algo oculto sobre a pessoa amada ou até ver seu próprio mistério vindo à tona.

A intensidade será grande e exigirá coragem para lidar com as consequências.

Número da sorte: 9

Cor: Preto

Carta do Tarô: A Torre

Palavra do dia: Verdade

Gêmeos

Gêmeos pode se ver no meio de boatos, mensagens reveladas ou histórias que vêm à tona de forma inesperada.

A exposição pode ser desconfortável, mas também reveladora, mostrando quem realmente está ao lado dele e quem apenas finge apoiar.

Número da sorte: 3

Cor: Amarelo

Carta do Tarô: O Diabo

Palavra do dia: Exposição

Libra

Libra, conhecido por buscar equilíbrio, pode viver dias de turbulência emocional. O signo estará dividido entre manter as aparências ou enfrentar o escândalo de frente.

A situação, apesar de dolorosa, abre espaço para escolhas mais autênticas.

Número da sorte: 6

Cor: Rosa

Carta do Tarô: A Justiça

Palavra do dia: Decisão

