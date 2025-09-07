fechar
Uma amizade vai acabar em briga por inveja e mexer com 2 signos de forma pesada

Dois signos vão enfrentar tensões fortes nos próximos dias, com revelações de inveja em amizades que pareciam sólidas e seguras de primeira.

Por Bianca Tavares Publicado em 07/09/2025 às 8:07
Imagem de um emoji com raiva
Imagem de um emoji com raiva - iStock

Existem momentos em que máscaras caem e mostram sentimentos escondidos, como a inveja dentro de relações de confiança.

Para dois signos, os próximos dias vão trazer uma ruptura inesperada: uma amizade considerada verdadeira pode terminar em briga, revelando intenções que estavam ocultas até agora.

Virgem

Virgem perceberá atitudes estranhas de alguém próximo, como críticas veladas e comparações desnecessárias.

A tensão pode culminar em um confronto direto, deixando claro que a amizade estava contaminada pela inveja. Apesar da dor, esse corte será libertador e abrirá espaço para vínculos mais sinceros.

Número da sorte: 9

Cor: Cinza

Palavra do dia: Desapego

Gêmeos

Gêmeos pode se surpreender com uma revelação vinda de terceiros, mostrando que alguém do círculo de amizade alimentava rivalidade oculta.

A situação pode gerar discussões intensas, mas será um alerta para escolher melhor em quem confiar. Depois da ruptura, novas conexões positivas tendem a aparecer.

Número da sorte: 5

Cor: Amarelo

Palavra do dia: Cuidado

