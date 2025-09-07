fechar
Um prêmio de loteria pode parar nas mãos de 2 signos antes do mês acabar

Sorte grande promete surpreender dois signos que andavam desacreditados, trazendo chance de vitória inesperada no fim de setembro.

Por Bianca Tavares Publicado em 07/09/2025 às 9:52
Imagem de loteria
Imagem de loteria - iStock

A energia do mês está mais forte do que nunca, e dois signos podem sentir de perto o impacto da sorte em sua vida financeira.

Não se trata apenas de boas oportunidades, mas de algo grande, como um prêmio de loteria ou uma quantia inesperada que chega para mudar os planos.

O universo está abrindo um canal raro de prosperidade, e quem souber confiar nos sinais pode ver o impossível acontecer.

Peixes

Peixes terá uma intuição forte para apostar em algo que parecia simples. Pode ser um bolão com amigos, um sorteio despretensioso ou até mesmo aquele bilhete comprado por impulso.

A energia astral sugere que esse signo estará com o campo aberto para receber ganhos repentinos, que podem aliviar dívidas ou realizar desejos antigos.

Número da sorte: 27

Cor: Verde-esmeralda

Palavra do dia: Intuição

Pedra: Quartzo verde

Carta do tarô: A Estrela, o símbolo de esperança e recompensas inesperadas.

Leão

Leão pode se surpreender com uma chance de sorte ligada a jogos, rifas ou até recompensas inesperadas de instituições.

A fase promete destaque e brilho, o que aumenta a probabilidade de vitórias. Além de dinheiro, o reconhecimento em algo que parecia distante também pode vir como prêmio. É o momento de confiar e arriscar com moderação.

Número da sorte: 10

Cor: Dourado

Palavra do dia: Confiança

Pedra: Olho de tigre

Carta do tarô: O Sol, que anuncia conquistas e abundância.

