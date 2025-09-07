fechar
Espiritualidade vai enviar um aviso claro e só 1 signo vai ter coragem de ouvir

Nem todos estão preparados para sinais tão fortes, portanto, apenas este signo terá a ousadia de seguir a mensagem espiritual recebida.

Por Bianca Tavares Publicado em 07/09/2025 às 9:07
Imagem de uma mulher meditando
Imagem de uma mulher meditando - francescoridolfi.com/iStock

O universo fala de muitas formas, mas nem sempre todos têm coragem de ouvir. Às vezes, o aviso chega por meio de sonhos, coincidências marcantes, sinais na natureza ou até encontros inesperados.

Nesta semana, apenas um signo vai sentir de forma intensa um recado espiritual que pode mudar sua forma de agir e decidir.

Não será um sinal leve, mas algo direto, impossível de ignorar!

Sagitário

Sagitário vai receber um aviso que pode surgir em um sonho repetido ou em uma situação aparentemente comum, como ouvir a mesma frase em lugares diferentes ou cruzar com símbolos marcantes no mesmo dia.

Esse sinal estará ligado a uma decisão importante que vem sendo adiada. O recado da espiritualidade pedirá coragem para escolher um caminho novo, mesmo que ele pareça arriscado ou assustador.

O que para outros passaria despercebido, para Sagitário virá como um chamado claro para mudar a rota.

O impacto pode ser imediato: um convite inesperado, a chance de mudar de cidade, ou até o fim de algo que já não fazia sentido. O segredo será confiar na intuição e não se prender ao medo.

Número da sorte: 13

Cor: Roxo profundo

Palavra do dia: Coragem

Pedra: Ametista

Carta do tarô: A Torre - que indica ruptura necessária e libertação.

