4 signos se livram do abismo emocional que viviam a partir de 03/09

Esses quatro signos do zodíaco se libertam de dores antigas e encontram equilíbrio emocional a partir de 03/09, abrindo espaço para o novo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/09/2025 às 20:41
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A partir de 03 de setembro, o universo traz uma onda de cura e libertação que promete transformar a vida de quatro signos do zodíaco.

Depois de enfrentarem turbulências emocionais, eles finalmente conseguem se erguer, deixando para trás mágoas e ciclos que os prendiam a um verdadeiro abismo interior.

Confira quem são esses signos e como cada um viverá esse renascimento:

Câncer

Os cancerianos deixam para trás lembranças dolorosas e aprendem a não carregar mais fardos emocionais que não pertencem a eles. Setembro chega como um sopro de leveza, abrindo espaço para novas conexões mais saudáveis.

Escorpião

Escorpianos passam por uma verdadeira purificação emocional. O que antes era dor, agora se torna força. O período favorece o desapego de relações tóxicas e a descoberta de um poder interior que estava adormecido.

Peixes

Piscianos percebem que o excesso de entrega e sensibilidade os levava ao esgotamento. A partir dessa data, encontram equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmos, trazendo mais paz e serenidade para o coração.

Capricórnio

Os capricornianos, que costumam guardar sentimentos e não demonstrar fragilidades, finalmente soltam o peso das responsabilidades emocionais. Setembro marca um recomeço com mais leveza e clareza para viver novas histórias.

Para esses quatro signos, o mês será como renascer depois de uma longa tempestade. O abismo emocional fica no passado e o horizonte de possibilidades se abre diante deles.

