Signo |

A fundação se abala: 4 signos descobrem o que precisam desconstruir para crescer

Em setembro, quatro signos encaram mudanças profundas e descobrem que só ao desconstruir padrões antigos poderão abrir espaço para o crescimento.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/09/2025 às 21:53
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

Setembro chega com uma energia intensa e transformadora para alguns signos do zodíaco. O universo envia sinais claros de que certas estruturas já não servem mais — é hora de desconstruir para, enfim, crescer de forma sólida e verdadeira.

Para quatro signos, esse movimento será inevitável: aquilo que parecia seguro pode se mostrar limitado, e a coragem de desapegar será o primeiro passo rumo à evolução.

Áries

O ariano precisará abrir mão do controle e da pressa. Ao invés de forçar situações, o aprendizado será reconhecer que algumas batalhas não precisam ser travadas. O crescimento vem com paciência e estratégia.

Touro

Para Touro, a segurança não pode ser confundida com estagnação. O mês revela que, para crescer, é necessário deixar para trás rotinas e padrões que já não servem. A estabilidade virá, mas de uma nova forma.

Libra

Os librianos terão que enfrentar o medo de desapontar os outros. Desconstruir a necessidade de agradar a todos será o maior desafio. A prosperidade e a paz interior surgem quando eles escolhem suas próprias prioridades.

Capricórnio

Capricórnio perceberá que não precisa carregar o peso do mundo sozinho. A lição é abandonar velhas crenças de que responsabilidade é sinônimo de sacrifício. Crescer, aqui, será aprender a dividir e confiar.

Esses quatro signos precisam aceitar que o verdadeiro crescimento só nasce quando a base é renovada. Ao desconstruir padrões antigos, eles abrirão espaço para um futuro muito mais próspero e leve.

