fechar
Signo | Notícia

3 signos estão com tudo em setembro e vão receber uma mensagem com boas notícias em breve

O mês de setembro reserva boas energias para alguns signos do zodíaco, que devem receber mensagens positivas com oportunidades de crescimento

Por Pedro Lima Publicado em 01/09/2025 às 19:57
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Setembro é um período marcado por mudanças sutis, mas significativas, no campo astrológico. A transição do Sol em Virgem para Libra traz uma energia de organização, equilíbrio e busca por harmonia, enquanto Mercúrio, que rege a comunicação, movimenta aspectos ligados a mensagens, notícias e interações importantes. Para alguns signos em específico, esse mês tende a ser ainda mais marcante, pois o fluxo energético favorece não apenas decisões mais acertadas, mas também o recebimento de mensagens que carregam boas notícias.

Essas revelações podem estar ligadas ao trabalho, à vida amorosa ou a oportunidades pessoais que estavam em espera e agora encontram terreno fértil para acontecer. Os movimentos astrais de setembro reforçam a ideia de que nem todas as mudanças chegam de forma grandiosa; algumas vêm em pequenos sinais que aparecem em conversas, e-mails, telefonemas ou até mensagens inesperadas que mudam o rumo de situações que pareciam estagnadas.

Para os três signos em destaque, o mês promete justamente isso: respostas que estavam sendo aguardadas, confirmações que trazem alívio e notícias capazes de abrir portas. O importante é que cada nativo se mantenha atento aos sinais e confie no momento favorável para agir. Confira abaixo quais são esses três signos que estarão em destaque em setembro e de que forma as boas notícias prometem movimentar suas vidas:

Gêmeos

Para os geminianos, setembro será um mês de movimentação intensa no campo da comunicação. Regidos por Mercúrio, os nativos desse signo tendem a receber uma notícia aguardada que pode estar relacionada a estudos, viagens ou oportunidades profissionais.

Uma mensagem ou convite inesperado pode abrir portas para novos projetos, reforçando a importância de se manter atento a cada detalhe. O período também favorece reconexões: contatos antigos podem ressurgir com propostas que mudam o rumo de situações antes paradas.

Leão

Os leoninos entram em setembro com uma energia de destaque natural. O signo será favorecido em áreas que envolvem reconhecimento e visibilidade. Boas notícias podem chegar por meio de uma mensagem que envolve crescimento profissional, convites de liderança ou até oportunidades ligadas a algo que já vinha sendo trabalhado há tempos.

Além disso, notícias positivas na vida pessoal, como encontros significativos ou avanços em relacionamentos, também podem se manifestar. A recomendação é manter a confiança em si mesmo, pois o mês promete recompensas proporcionais ao esforço investido.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sagitário

Para Sagitário, setembro traz expansão e novos horizontes. O signo, regido por Júpiter, tende a ser surpreendido por uma mensagem que pode estar relacionada a viagens, mudanças ou novos aprendizados.

É um período em que boas notícias chegam para ampliar perspectivas e reforçar a confiança em projetos que estavam em fase inicial. Além disso, contatos distantes — seja de trabalho ou de amizade — podem trazer novidades animadoras. O cenário favorece decisões rápidas e otimistas, que se alinham com a essência sagitariana de olhar para frente e acreditar em novos caminhos.

Números de sorte para cada signo na loteria


Leia também

Um dinheiro "sumido" volta e deixa 2 signos em choque com o que acontece em seguida
Signo

Um dinheiro "sumido" volta e deixa 2 signos em choque com o que acontece em seguida
3 signos vão sentir o peso de uma dívida antiga ser resolvida de forma inesperada
Signo

3 signos vão sentir o peso de uma dívida antiga ser resolvida de forma inesperada

Compartilhe

Tags