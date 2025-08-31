fechar
Signo | Notícia

Novos capítulos de amor estão prestes a começar para 2 signos

Relações antigas podem ganhar nova luz ou novos encontros podem surgir, despertando sentimentos profundos e a possibilidade de vínculos significativos

Por Bruna Oliveira Publicado em 31/08/2025 às 17:00
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

O amor, muitas vezes, chega quando menos se espera, trazendo reviravoltas emocionantes e oportunidades de recomeço.

Para dois signos do zodíaco, a energia que se aproxima promete abrir portas para experiências afetivas inéditas.

Relações antigas podem ganhar nova luz ou novos encontros podem surgir, despertando sentimentos profundos e trazendo à tona a possibilidade de vínculos mais autênticos e significativos.

Leão – 23 de julho a 22 de agosto

Leoninos verão o coração vibrar com intensidade. Uma nova pessoa pode entrar em sua vida de maneira surpreendente, ou uma relação já existente ganha um frescor inesperado.

O signo, naturalmente apaixonado e expansivo, será convidado a se abrir para experiências que elevam a autoestima e o prazer de compartilhar emoções.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Librianos, sempre atentos ao equilíbrio e à harmonia nas relações, terão a chance de vivenciar conexões que combinam leveza e profundidade.

35O início de um novo capítulo afetivo poderá vir acompanhado de gestos sutis, conversas significativas e encontros que despertam afinidade emocional.

Essa fase promete trazer clareza sobre o que realmente importa nos relacionamentos.

