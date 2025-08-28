fechar
Uma notícia de trabalho de última hora vai virar o jogo pra 2 signos

Quando tudo parecia estático, o universo decide agir e entrega aos signos certos uma oportunidade inesperada que muda o rumo da carreira.

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2025 às 10:41 | Atualizado em 28/08/2025 às 10:48
Imagem de colegas de trabalho em um ambiente profissional
Imagem de colegas de trabalho em um ambiente profissional - iStock

O mundo profissional pode ser imprevisível, e nos próximos dias, dois signos vão receber notícias que vão virar o jogo a seu favor.

Mudanças repentinas, propostas inesperadas ou reconhecimentos tardios surgem como presentes do destino, pedindo agilidade e confiança para agarrar a chance.

Touro

Touro terá uma surpresa no trabalho que pode acelerar um projeto ou trazer uma promoção inesperada. Um colega ou superior pode oferecer apoio crucial, e decisões rápidas vão render frutos duradouros.

Este é o momento de acreditar no seu potencial e mostrar seu valor.

  • Número da sorte: 7
  • Cor do dia: verde-esmeralda
  • Palavra do dia: estabilidade
  • Pedra do momento: jade
  • Carta do Tarô: O Imperador

Capricórnio

Capricórnio verá um anúncio de última hora transformar a rotina profissional. Pode ser um convite para liderar um projeto ou uma oportunidade de investimento que estava fora do radar.

Agir com foco e estratégia será essencial para aproveitar ao máximo o momento.

  • Número da sorte: 4
  • Cor do dia: marrom
  • Palavra do dia: conquista
  • Pedra do momento: ônix
  • Carta do Tarô: O Mago

Para esses signos, a sorte no trabalho vem acompanhada de responsabilidade e clareza. A chave é manter a mente aberta e não deixar que a hesitação roube oportunidades únicas que surgem de repente.

