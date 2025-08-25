Um eclipse emocional: a vida de 3 signos vai se transformar a partir de 26/08
Esses signos do zodíaco enfrentarão um período de intensidade, mas a jornada de cura e libertação será a chave para a sua paz interior.
Assim como os astros se alinham no céu, as nossas emoções se alinham em eventos que mudam a nossa vida.
Para três signos, uma fase de profunda transformação emocional está prestes a começar. A partir de 26 de agosto, um eclipse emocional irá trazer à luz o que estava escondido, forçando-os a confrontar o passado e a se libertar do que não serve mais.
Câncer: o eclipse do passado
Se você é de Câncer, a sua vida foi um ciclo de emoções que te prenderam ao passado. Você se sentiu exausto carregando mágoas e ressentimentos que te impediram de seguir em frente. O eclipse emocional que chega é a sua chance de se libertar.
Uma situação vai te forçar a confrontar o que já passou, mas a sua coragem será a chave para a sua liberdade. A sua vida será transformada quando você perceber que a sua felicidade não está no passado, mas sim em sua capacidade de viver o presente.
Libra: o eclipse das relações
Para os librianos, a sua vida foi um ciclo de emoções que te prenderam a relações que não te faziam feliz. Você se sentiu no limite, sem saber como agradar a todos. O eclipse emocional que chega é a sua chance de se libertar.
Uma situação vai te forçar a confrontar o que não é saudável, mas a sua coragem será a chave para a sua liberdade. A sua vida será transformada quando você perceber que a sua felicidade não depende da aprovação dos outros, mas sim da sua capacidade de se amar em primeiro lugar.
Peixes: o eclipse da tristeza
Se você é de Peixes, a sua vida foi um ciclo de tristeza e de dor. Você se sentiu exausto e sobrecarregado pelas emoções dos outros, mas o universo, agora, te dá a chance de se libertar. O eclipse emocional que chega é a sua chance de se reconectar com a sua paz interior.
A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior força está em sua capacidade de se amar e de se proteger das energias negativas.