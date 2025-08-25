Entre hoje e quinta, 4 signos vão viver momentos de amor de cinema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clima romântico promete dominar a semana e quatro signos serão os protagonistas de histórias dignas de filme concorrentes ao Oscar!

O amor ganha contornos especiais entre hoje e quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025!

Sinais, encontros inesperados e até reencontros podem transformar a rotina em cenas apaixonadas.

Quem pertence a esses quatro signos vai sentir o coração acelerar e viver momentos de conexão intensa.

Touro

Um encontro inesperado pode virar paixão à primeira vista. A pessoa certa aparece em um momento comum e traz aquela sensação de destino.

Número da sorte: 25

Cor: Verde-esmeralda

Palavra do dia: Encanto

Leão

Mensagens e gestos de carinho surpreendem, criando uma atmosfera que parece saída de um roteiro romântico.

O coração se abre para novas possibilidades, Leão.

Número da sorte: 11

Cor: Dourado

Palavra do dia: Carisma

Sagitário

Para Sagitário, uma conversa que começa despretensiosa pode virar algo profundo. A leveza do período traz conexões genuínas e cheias de cumplicidade.

Número da sorte: 39

Cor: Laranja

Palavra do dia: Sintonia

Peixes

Um reencontro mexe com as emoções e traz lembranças que despertam sentimentos adormecidos. A vida amorosa ganha intensidade e ternura.

Número da sorte: 7

Cor: Lilás

Palavra do dia: Emoção

