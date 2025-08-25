Entre hoje e quinta, 4 signos vão viver momentos de amor de cinema
O clima romântico promete dominar a semana e quatro signos serão os protagonistas de histórias dignas de filme concorrentes ao Oscar!
O amor ganha contornos especiais entre hoje e quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025!
Sinais, encontros inesperados e até reencontros podem transformar a rotina em cenas apaixonadas.
Quem pertence a esses quatro signos vai sentir o coração acelerar e viver momentos de conexão intensa.
Touro
Um encontro inesperado pode virar paixão à primeira vista. A pessoa certa aparece em um momento comum e traz aquela sensação de destino.
- Número da sorte: 25
- Cor: Verde-esmeralda
- Palavra do dia: Encanto
Leão
Mensagens e gestos de carinho surpreendem, criando uma atmosfera que parece saída de um roteiro romântico.
O coração se abre para novas possibilidades, Leão.
- Número da sorte: 11
- Cor: Dourado
- Palavra do dia: Carisma
Sagitário
Para Sagitário, uma conversa que começa despretensiosa pode virar algo profundo. A leveza do período traz conexões genuínas e cheias de cumplicidade.
- Número da sorte: 39
- Cor: Laranja
- Palavra do dia: Sintonia
Peixes
Um reencontro mexe com as emoções e traz lembranças que despertam sentimentos adormecidos. A vida amorosa ganha intensidade e ternura.
- Número da sorte: 7
- Cor: Lilás
- Palavra do dia: Emoção